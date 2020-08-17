Прогноз погоды на 18 августа: до +28°С, переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза

Погодные условия ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

По Могилевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +11 +16°С, максимальная днем +24 +29°С.

По Могилеву - переменная облачность. Ночью без осадков. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +12 +14°С, максимальная днем +26 +28°С.

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