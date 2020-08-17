Профилактическая акция «В центре внимания – дети!» проходит в Бобруйске

Сколько времени нужно ребенку, чтобы достать со шкафа спички? Включить электроприбор? Или, быть может, спрятаться от посторонних глаз и развести костер? На эти и подобные вопросы есть лишь один единственно правильный ответ – совершенно нисколько, если родители внимательно следят за своим ребенком и не оставляют его без присмотра.

К сожалению, статистика показывает, что в основе большинства «огненных» травм, полученных детьми, лежат две причины: неугомонное любопытство и недосмотр со стороны взрослых. И если запретить маленькому человеку познавать окружающий мир не представляется возможным, то заранее позаботиться о его безопасности по силам каждому.

Именно с этой целью с 17 августа по 10 сентября по всей республике в два этапа пройдет профилактическая акция «В центре внимания – дети!», направленная на привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра.

Целевой аудиторией 1-го этапа акции, который пройдет с 17 по 31 августа в объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей, станут родители. В течение двух последних недель лета, на которые выпадает самый "жаркий" период подготовки детей к новому учебному году, им будут напоминать о важности обучения младшего поколения правилам безопасности. К примеру, в отделах с детской одеждой на манекенах или вешалках появятся комплекты боевой одежды спасателя детских размеров, а в отделах канцелярских принадлежностей – огнетушители и автономные пожарные извещатели. В качестве экспертов покупателей встретят инспекторы МЧС и расскажут о правилах безопасного поведения, которым стоит обучить детей, а также вручат каждому яркие брошюры, буклеты, памятки, помогающие на иллюстрированном примере эффективно запоминать правила безопасности.

Второй этап продлится с 1 по 10 сентября в рамках Единого дня безопасности. Площадками проведения мероприятий станут образовательные учреждения, организации и предприятия, а также места массового скопления людей. Так, в школах дети поучаствуют в тематических «Уроках безопасности» и получат наглядно-изобразительную продукцию, учителя пройдут инструктажи по пожарной безопасности, а родители встретятся для проведения профилактических бесед и просмотра тематических видеофильмов от спасателей. Состоятся выступления работников МЧС в трудовых коллективах ряда организаций с использованием интерактива и демонстрацией видеоматериалов.

9 и 10 сентября запланированы проведение массовых мероприятий с интерактивными зонами активности. Так, каждый участник запомнит 5 важных шагов на пути к спасению, научится пользоваться огнетушителем, узнает алгоритмы оказания первой помощи, проверит свои знания в тематических тестированиях, сдаст экзамен по безопасности и многое другое. Украсят праздник полюбившиеся многим герои «Волшебной книги» и веселый «Тушилкин», который будет рад сделать с каждым желающим яркие кадры на память.

Любители социальных сетей также не останутся без внимания: на протяжении всей акции они смогут не только разбавить свою ленту новыми фотографиями, но и стать местными «звездами безопасности». Для этого нужно выкладывать в социальных сетях кадры с проводимых мероприятий со специальными хештегами #ВцентреВНИМАНИЯдети, #ДневникБезопасности, #РодителиЗАбезопасность. Лучшие публикации найдут свое место в региональных сообществах МЧС и получат порцию «лайков» от их подписчиков.

Поверьте, скучно не будет никому! Участвуйте в акции и держите руку на пульсе безопасности!