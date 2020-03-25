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Проект указа об отсрочке по арендной плате подготовят до конца марта

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Проект указа об отсрочке по арендной плате подготовят до конца марта

Государственный комитет по имуществу рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины, сообщили в Госкомимуществе. Проект указа разрабатывается, чтобы минимизировать последствия неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении наиболее уязвимых видов экономической деятельности.

Соответствующий проект указа Главы государства будет подготовлен совместно с Министерством финансов до конца марта и направлен на согласование отраслевым министерствам.

В частности, предлагаемые меры будут направлены на поддержку таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и другие.

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