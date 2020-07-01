Продажи белорусского электромобиля стартуют в 2021 году

Электромобили Geely начнут продавать в Беларуси в следующем году. Запас хода у модели составит порядка 400-500 километров. Дизайн будет таким же, как и в представленном в марте этого года китайском электрокаре. Машину снабдят адаптивным круиз-контролем, а также функцией распознавать дорожные знаки. Отдельные детали будет собирать завод под Борисовом. Ориентировочная стоимость нового электромобиля — 70 тысяч рублей. Сейчас на предприятии испытания проходит старая модель китайской сборки. Изучаются особенности эксплуатации. Электромобиль будет полностью адаптирован под европейский климат, в комплекте также будут идти специальные переходники для европейских зарядных станций.