Представители Могилевской области завоевали награды на первых республиканских легкоатлетических стартах сезона

В Минске прошел турнир по легкой атлетике на призы Республиканского центра олимпийской подготовки. Это первые республиканские соревнования в нынешнем непростом летнем сезоне.

В турнире приняли участие многие сильнейшие спортсмены страны. Представители Могилевской области завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Победителями соревнований стали Кристина Тимановская (бег на 200 м), Сергей Карпов (бег на 800 м), Сергей Платонов (бег на 1500 м), Екатерина Корнеенко (бег на 3000 м), Светлана Серова (метание диска).