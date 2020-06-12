Представители Могилевской области стали победителями и лауреатами конкурса на лучшее достижение в стройотрасли Беларуси

Организационный комитет и жюри конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год» определили его победителей и лауреатов, информирует Министерство архитектуры и строительства. В их числе -- представители Могилевщины.

В номинации «Организация года» среди генподрядных организаций до 300 человек: диплом лауреата присужден Костюковичской ПМК № 260. В категории «Руководитель года» среди генподрядных организаций свыше 300 человек почетного диплома победителя удостоен генеральный директор ЧУПП «Прометей» (г. Горки) Анатолий Федорович. Дипломы лауреатов конкурса в номинации «Руководитель года» среди генподрядных организаций свыше 300 человек присуждены генеральному директору ОАО «Стройтрест № 12» (г. Могилев) Дмитрию Морозову и директору Белыничской ПМК № 241 Владимиру Романенко.

В категории «Объект года» почетным дипломом победителя среди проектных организаций отмечено ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» за проектирование СШ № 9 в районе Казимировка Могилева с благоустройством прилегающей территории. Среди генподрядных организаций свыше 300 человек диплом лауреата присужден Могилевскому домостроительному комбинату (многоквартирный жилой дом в микрорайоне Солнечный Могилева с благоустройством прилегающей территории), а среди проектных организаций -- предприятию «Бобруйскпроект» (реконструкция канализационного коллектора №3 в Бобруйске).

В номинации «Продукт года» диплом лауреата конкурса среди организаций промышленности стройматериалов свыше 300 человек присужден ОАО «Кричевцементношифер» за портландцемент ЦЕМ I 42,5Н. Кроме того, в категории «Развитие регионов малых и средних городских поселений» почетного диплома победителя среди организаций удостоено УКС г. Бобруйска за реконструкцию здания кинотеатра «Орион» под центр культуры и досуга в Глуске.

Среди учреждений образования, готовящих специалистов для строительной отрасли, в номинации «Организация года» дипломом лауреата отмечен архитектурно-строительный колледж БРУ (г. Могилев), и в категории «Руководитель года» -- директор государственного профессионального лицея № 9 г. Могилева им. А.П. Старовойтова Михаил Сосонко.