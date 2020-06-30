Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков встретился с трудовым коллективом ОАО «ТАиМ»

На ОАО «ТАиМ» прошла встреча председателя правления ЗАО «Второй национальный канал» Марата Маркова с трудовым коллективом. Бобруйчанам этот человек известен по телепередаче «Марков. Ничего личного», которую он ведет на канале ОНТ.

Марат Сергеевич родился в 1969 году в Лунинце. Он выпускник военного училища (ныне Военная академия), окончил юридический факультет БГУ и Академию управления при Президенте. Ранее занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

С работниками предприятия гость поделился своей трактовкой политических событий, которые сегодня происходят в стране.

– Мы все хотим жить хорошо и счастливо. Но чтобы так оно и было, нужно думать, что мы делаем и зачем, куда и во что нас могут втянуть. Важно понимать негативные последствия таких поступков, – подчеркнул Марат Марков.

Бобруйчане задавали председателю правления ЗАО «Второй национальный канал» интересующие вопросы. В свою очередь он поделился впечатлениями о встрече, признавшись, что ему было очень приятно общаться с коллективом.

– Это думающие, умные, красивые люди. Я второй раз выбираю Бобруйск для приезда и надеюсь, не последний,– подытожил гость из столицы.