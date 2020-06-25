Председатель горисполкома Александр Студнев встретился с трудовым коллективом завода КПД

24 июня председатель горисполкома Александр Студнев провел встречу с трудовым коллективом завода КПД, на которой обсудили события, происходящие в Бобруйске и в стране, затронули вопрос и существования недостоверной информации в сети Интернет.

– Сегодня важно донести информацию до трудовых коллективов о том, что происходит в стране, городе, делиться позитивными идеями и мыслями, которые будут реализованы в ближайшее время, – отметил Александр Студнев. – Люди должны понимать, то, что происходит в эти дни, направлено на подрыв авторитета власти, государства, страны. Мы понимаем, какой ценой достался нам мир. Со своей стороны хочу подчеркнуть, каждый человек имеет право голоса, право на выбор. Но каждый должен понимать, что действия накладывают ответственность.

Александр Викторович обратил внимание на то, что тех людей, которые разрисовывают ларьки, подъезды, дома, их действия не красят. На устранение надписей, наведение порядка используются средства, которые могли бы пойти на другие нужды.

Также на встрече у коллектива была возможность задать интересующие вопросы, на которые Александр Студнев дал развернутые ответы. Волнующие бобруйчан темы взяты на особый контроль.