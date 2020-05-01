Председатель Бобруйского горисполкома поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Аксентия Кузьмина

Ветерану Великой Отечественной войны Аксентию Кузьмину исполнилось 95 лет. С солидным юбилеем его поздравил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

Аксентий Никитович родился 1 мая 1925 года в Жлобинском районе, в деревне Заречье. Окончил ремонтное училище в Ленинграде, где и застала его война. В этом городе он находился практически всю блокаду.

Затем попал на фронт. Весть о Победе застала его в Румынии. После вернулся на родину и до самой пенсии проработал на ферме. В Бобруйске проживает с 2015 года. Ветеран вырастил и воспитал 5 детей (2 умерли). У него 7 внуков и 7 правнуков.

– В нашем городе проживает 107 ветеранов Великой Отечественной войны. Хочется выразить им слова благодарности за светлое небо за то, что мы живем на этой земле. Спасибо нашим дедам и прадедам за эту великую Победу. И сегодня наша главная задача – сохранить здоровье наших дорогих ветеранов, не обделить их вниманием, – отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

Военный комиссар Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Алексей Березовский вручил Аксентию Кузьмину юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».