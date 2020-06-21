Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником

Уважаемые медицинские работники и ветераны системы здравоохранения города Бобруйска!

От имени городского исполнительного комитета сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников!

Ваш труд заслуженно пользуется особым уважением и почетом в обществе. В надежных руках бобруйских медиков самое ценное – жизнь и здоровье людей.

Развитие и совершенствование системы здравоохранения сегодня в числе приоритетных задач социальной политики нашего государства. В городе создана широкая сеть медицинских и аптечных учреждений, приняты значительные меры по укреплению и переоснащению их материально-технической базы, осваиваются и внедряются передовые методы профилактики и лечения заболеваний. Сочетая эффективные методы диагностики и современные технологии с искренней заботой за здоровье каждого пациента, медицинские работники успешно предупреждают болезни, побеждают самые тяжелые недуги.

В это непростое для всех нас время ваша работа стала намного тяжелее и опаснее. Оказывая помощь тем, кто сегодня в этом нуждается, вы сами рискуете своими здоровьем и жизнью.

Благодарю за самоотверженный труд врачей и фельдшеров, провизоров и фармацевтов, медицинских сестер и младший медицинский персонал – всех, кто остается верным долгу, искренне служит людям и государству.

Сегодня все бобруйчане говорят вам «спасибо#за» профессионализм и заботу.Крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном труде.