Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») 2020: программа, как добраться

11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области пройдет республиканский праздник “Купалье” (“Александрия собирает друзей”).
Ежегодно в течение двух дней для гостей праздника организаторы готовят тематические площадки, концертные и развлекательные программы, конкурсы, в которых принимают участие творческие коллективы, народные театры Могилевской области, выступают лучшие мастера искусств из всех регионов Республики Беларусь, а также участвуют творческие делегации других стран.
Кульминацией праздника является гала-концерт, который завершается красочным фейерверком.
Во время «Купалья» для удобства посетителей устанавливаются информационные тумбы (на центральном входе и у главной сцены), работают волонтеры, камеры хранения, пункт обмена валют. Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника выстроена удобная транспортная логистика. Составлены графики и расписание движения железнодорожных поездов региональных линий и автомобильного транспорта, увязанные с началом и окончанием всех мероприятий.
Торговые объекты представляют широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Приоритетным направлением является приготовление пищи на виду у посетителей. Во время праздника также организуются дегустации. Гости праздника могут посмотреть цирковые выступления, полеты самолетов и парашютистов, посетить аттракционы.
Программа мероприятий республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)
11 – 12 июля 2020 г. агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области
|11 июля (суббота)
|14.00 – 24.00
|Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:
“Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”
“Александрыйскі кірмаш” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий
“Александрыйская гасцiна” c работой улиц “Спажывецкая” и “Гандлёвая” – торговые ряды, летние кафе
“Свята кнiгi” – выставочная площадка с презентацией мероприятий Дня белорусской письменности в г.Белыничи “Літаратурная спадчына – ад крыніц да сучаснасці”, проведением мероприятий, популяризирующих национальное литературное наследие
“Лёва з Магілёва” – реализация сладкой продукции (мороженое, глазированные сырки, сладкие десерты)
“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса
Молодежная площадка с выставочной экспозицией “Калідор эпох”
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект “Властелин села”
“Кiрмашовыя забавы”
|16.00 – 17.00
18.30 – 19.30
|“Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей
|14.00 – 21.00
|Работа экспозиций “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и советского плаката, посвященного труженикам села
ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей
|Малая концертная площадка
|14.00 – 14.20
|Церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
|14.30 – 15.30
|Детская дискотека “Святочны дэнс” с участием детских творческих коллективов Могилевской области, учатников телешоу “Голос. Дети” из Могилевской области, аниматоров, клоунов
|15.30 – 16.15
|Вокальный ансамбль “Весялуха” Могилевской областной филармонии с программой “Сапраўдныя беларусы”
|16.45 – 16.55
|Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”
|17.00 – 17.30
|Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)
|17.30 – 18.30
|Эстрадно-развлекательная программа с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии
|18.30 – 19.00
|Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
|19.00 – 20.30
|Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и артистов Могилевской областной филармонии
|18.00 – 18.30
|Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)
|Главная концертная площадка
|21.30 – 23.00
|Гала-концерт ”МОЯ АЛЕКСАНДРИЯ“
|23.00 – 23.05
|Праздничный фейерверк
|12 июля (воскресенье)
|Малая концертная площадка
|00.00 – 02.00
|Молодежная дискотека с участием популярной музыкальной группы “Тяни-Толкай”, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси
|13.00 – 14.00
|Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца “Медуница” с программой “Купалле – водар медунічны”
|Главная концертная площадка
|11.00 – 13.00
|торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и концерт Белорусского государственного ансамбля “Песняры”
|11.00 – 12.00
|“Свята цырка” – работа цирка-шапито (рядом с шатром проходят цирковые представления и шоу различных цирковых жанров)
Расписание движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье» по маршруту Могилев-Копысь
№ поезда
Маршрут следования
Время
Остановки на участке
Могилев-Орша
отправления со станции Могилев
прибытия на станцию Копысь (Александрия)
11.07.2020
6564
Могилев-Орша
08.50
10.05
Везде
6566
Могилев-Копысь
10.25
11.35
Везде
6964
Могилев-Копысь
12.55
13.46
Только Шклов
6568
Могилев-Орша
13.05
14.09
Везде кроме Низовцы
6392
Могилев-Орша
15.07
16.15
Везде кроме Низовцы
6968
Могилев-Копысь
16.10
17.01
Только Шклов
706
Могилев-Полоцк
17.12
17.51
Шклов, Александрия
634
Коммунары-Гродно
17.30
18.26
Шклов
6570
Могилев-Орша
17.49
18.59
Везде
6970
Могилев-Копысь
19.00
19.55
Шклов
6572
Могилев-Орша
20.50
21.55
Везде кроме Низовцы
12.07.2020
6562
Могилев-Орша
06.30
07.41
Везде
6564
Могилев-Орша
08.50
10.05
Везде
6566
Могилев-Копысь
10.25
11.35
Везде
6568
Могилев-Орша
13.05
14.09
Везде кроме Низовцы
6392
Могилев-Орша
15.07
16.15
Везде кроме Низовцы
706
Могилев-Полоцк
17.12
17.51
Шклов, Александрия
634
Коммунары-Гродно
17.30
18.26
Шклов
6570
Могилев-Орша
17.49
18.59
Везде
6572
Могилев-Орша
20.50
21.55
Везде кроме Низовцы
Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
11 июля
Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
|12-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-40 16-00 17-00 18-00
|АС «Шклов»
(до д. Александрия)
|12-50 14-20 14-50 15-20 15-50 16-30 16-50 17-50 18-50
|прибытие в
д. Александрия
|13-40 15-10 15-40 16-10 16-40 17-20 17-40 18-40 19-40
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|21-00 23-30 00-00 00-30 01-00 01-30 02-10 (3 автобуса)
|АС «Шклов»
( до г. Могилев)
|21-50 00-20 00-50 01-20 01-50 02-20 03-00 (3 автобуса)
|прибытие в г.Могилев
|22-40 01-10 01-40 02-10 02-40 03-10 03-50 (3 автобуса)
Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|17-00 19-10
|д. Александрия
|17-50 00-00 до г. Могилев
12 июля
Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
|08-30 08-50 09-10
|АС «Шклов»
( до д. Александрия)
|09-20 09-40 10-00
|прибытие в
д. Александрия
|10-10 10-30 10-50
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|13-10 14-10 14-20
|АС «Шклов»
( до г. Могилев)
|14-00 15-00 15-10
|прибытие в
г. Могилев
|14-50 15-50 16-00
Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-50
|д. Александрия
|10-40
Маршрут «Александрия – Шклов» через д. Межник
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|14-40
|д. Александрия
|15-30