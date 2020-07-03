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Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») 2020: программа, как добраться

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Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») 2020: программа, как добраться

11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области пройдет республиканский праздник “Купалье” (“Александрия собирает друзей”).

Ежегодно в течение двух дней для гостей праздника организаторы готовят тематические площадки, концертные и развлекательные программы, конкурсы, в которых принимают участие творческие коллективы, народные театры Могилевской области, выступают лучшие мастера искусств из всех регионов Республики Беларусь, а также участвуют творческие делегации других стран.

Кульминацией праздника является гала-концерт, который завершается красочным фейерверком.

Во время «Купалья» для удобства посетителей устанавливаются информационные тумбы (на центральном входе и у главной сцены), работают волонтеры, камеры хранения, пункт обмена валют. Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника выстроена удобная транспортная логистика. Составлены графики и расписание движения железнодорожных поездов региональных линий и автомобильного транспорта, увязанные с началом и окончанием всех мероприятий.

Торговые объекты представляют широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Приоритетным направлением является приготовление пищи на виду у посетителей. Во время праздника также организуются дегустации.  Гости праздника могут посмотреть цирковые выступления, полеты самолетов и парашютистов, посетить аттракционы.

Программа мероприятий республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

11 – 12 июля 2020 г. агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области

11 июля (суббота) 
14.00 – 24.00Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:
“Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”
“Александрыйскі кірмаш” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий
“Александрыйская гасцiна” c работой улиц “Спажывецкая” и “Гандлёвая” – торговые ряды, летние кафе
“Свята кнiгi” – выставочная площадка с презентацией мероприятий Дня белорусской письменности в г.Белыничи “Літаратурная спадчына – ад крыніц да сучаснасці”, проведением мероприятий, популяризирующих национальное литературное наследие
“Лёва з Магілёва” – реализация сладкой продукции (мороженое, глазированные сырки, сладкие десерты)
“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса
Молодежная площадка с выставочной экспозицией “Калідор эпох”
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект “Властелин села”
“Кiрмашовыя забавы”
16.00 – 17.00
18.30 – 19.30		“Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей
14.00 – 21.00Работа экспозиций “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и советского плаката, посвященного труженикам села
ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей
 Малая концертная площадка
14.00 – 14.20Церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
14.30 – 15.30Детская дискотека “Святочны дэнс” с участием детских творческих коллективов Могилевской области, учатников телешоу “Голос. Дети” из Могилевской области, аниматоров, клоунов
15.30 – 16.15Вокальный ансамбль “Весялуха” Могилевской областной филармонии с программой “Сапраўдныя беларусы”
16.45 – 16.55Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”
17.00 – 17.30Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)
17.30 – 18.30Эстрадно-развлекательная программа с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии
18.30 – 19.00Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
19.00 – 20.30Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и артистов Могилевской областной филармонии
18.00 – 18.30Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)
 Главная концертная площадка
21.30 – 23.00Гала-концерт ”МОЯ АЛЕКСАНДРИЯ“
23.00 – 23.05Праздничный фейерверк
12 июля (воскресенье) 
 Малая концертная площадка
00.00 – 02.00Молодежная дискотека с участием популярной музыкальной группы “Тяни-Толкай”, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси
13.00 – 14.00Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца “Медуница” с программой “Купалле – водар медунічны”
 Главная концертная площадка
11.00 – 13.00торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и концерт Белорусского государственного ансамбля “Песняры”
11.00 – 12.00“Свята цырка” – работа цирка-шапито (рядом с шатром проходят цирковые представления и шоу различных цирковых жанров)

Расписание движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье» по маршруту Могилев-Копысь

№ поезда

Маршрут следования

Время

Остановки на участке

Могилев-Орша

отправления со станции Могилев

прибытия на станцию Копысь (Александрия)

11.07.2020

6564

Могилев-Орша

08.50

10.05

Везде

6566

Могилев-Копысь

10.25

11.35

Везде

6964

Могилев-Копысь

12.55

13.46

Только Шклов

6568

Могилев-Орша

13.05

14.09

Везде кроме Низовцы

6392

Могилев-Орша

15.07

16.15

Везде кроме Низовцы

6968

Могилев-Копысь

16.10

17.01

Только Шклов

706

Могилев-Полоцк

17.12

17.51

Шклов, Александрия

634

Коммунары-Гродно

17.30

18.26

Шклов

6570

Могилев-Орша

17.49

18.59

Везде

6970

Могилев-Копысь

19.00

19.55

Шклов

6572

Могилев-Орша

20.50

21.55

Везде кроме Низовцы

12.07.2020

6562

Могилев-Орша

06.30

07.41

Везде

6564

Могилев-Орша

08.50

10.05

Везде

6566

Могилев-Копысь

10.25

11.35

Везде

6568

Могилев-Орша

13.05

14.09

Везде кроме Низовцы

6392

Могилев-Орша

15.07

16.15

Везде кроме Низовцы

706

Могилев-Полоцк

17.12

17.51

Шклов, Александрия

634

Коммунары-Гродно

17.30

18.26

Шклов

6570

Могилев-Орша

17.49

18.59

Везде

6572

Могилев-Орша

20.50

21.55

Везде кроме Низовцы

  Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

11 июля 

Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов

Отправление автобуса
АВ «Могилев»12-00  13-30  14-00  14-30  15-00  15-40  16-00  17-00  18-00
АС «Шклов»

(до д. Александрия)

12-50  14-20  14-50  15-20  15-50  16-30  16-50  17-50  18-50
прибытие в

д. Александрия

13-40  15-10  15-40  16-10  16-40  17-20  17-40  18-40  19-40

Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов

Отправление автобуса
д. Александрия21-00  23-30  00-00  00-30  01-00  01-30  02-10 (3 автобуса)
АС «Шклов»

( до г. Могилев)

21-50  00-20  00-50  01-20  01-50  02-20  03-00 (3 автобуса)
прибытие в г.Могилев22-40  01-10  01-40  02-10  02-40  03-10  03-50 (3 автобуса)

Маршрут   «Шклов – Александрия»  через  д. Копысь

Отправление автобуса
АС «Шклов»09-00                      16-45
д. Александрия 09-50                      17-35

Маршрут   «Шклов – Александрия»  через д. Межник

Отправление автобуса
АС «Шклов»           17-00                 19-10
д. Александрия                    17-50               00-00 до г. Могилев

 

12 июля

Маршрут «Могилев – Александрия» через  г. Шклов

Отправление автобуса
АВ «Могилев»08-30     08-50     09-10
АС «Шклов»

( до д. Александрия)

09-20     09-40     10-00
прибытие в

д. Александрия

10-10     10-30     10-50

 Маршрут «Александрия – Могилев» через  г. Шклов

Отправление автобуса
д. Александрия13-10     14-10     14-20
АС «Шклов»

( до г. Могилев)

14-00     15-00     15-10
прибытие в

г. Могилев

14-50     15-50     16-00

Маршрут   «Шклов – Александрия»  через  д. Копысь

Отправление автобуса
АС «Шклов»09-00              16-45
д. Александрия09-50              17-35

Маршрут   «Шклов – Александрия»  через  д. Межник

Отправление автобуса
АС «Шклов»09-50
д. Александрия10-40

 

Маршрут   «Александрия  – Шклов»  через  д. Межник

Отправление автобуса
АС «Шклов»14-40
д. Александрия15-30
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