Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») 2020: программа, как добраться

11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области пройдет республиканский праздник “Купалье” (“Александрия собирает друзей”).

Ежегодно в течение двух дней для гостей праздника организаторы готовят тематические площадки, концертные и развлекательные программы, конкурсы, в которых принимают участие творческие коллективы, народные театры Могилевской области, выступают лучшие мастера искусств из всех регионов Республики Беларусь, а также участвуют творческие делегации других стран.

Кульминацией праздника является гала-концерт, который завершается красочным фейерверком.

Во время «Купалья» для удобства посетителей устанавливаются информационные тумбы (на центральном входе и у главной сцены), работают волонтеры, камеры хранения, пункт обмена валют. Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника выстроена удобная транспортная логистика. Составлены графики и расписание движения железнодорожных поездов региональных линий и автомобильного транспорта, увязанные с началом и окончанием всех мероприятий.

Торговые объекты представляют широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Приоритетным направлением является приготовление пищи на виду у посетителей. Во время праздника также организуются дегустации. Гости праздника могут посмотреть цирковые выступления, полеты самолетов и парашютистов, посетить аттракционы.

Программа мероприятий республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

11 – 12 июля 2020 г. агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области

11 июля (суббота) 14.00 – 24.00 Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

“Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”

“Александрыйскі кірмаш” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий

“Александрыйская гасцiна” c работой улиц “Спажывецкая” и “Гандлёвая” – торговые ряды, летние кафе

“Свята кнiгi” – выставочная площадка с презентацией мероприятий Дня белорусской письменности в г.Белыничи “Літаратурная спадчына – ад крыніц да сучаснасці”, проведением мероприятий, популяризирующих национальное литературное наследие

“Лёва з Магілёва” – реализация сладкой продукции (мороженое, глазированные сырки, сладкие десерты)

“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса

Молодежная площадка с выставочной экспозицией “Калідор эпох”

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект “Властелин села”

“Кiрмашовыя забавы” 16.00 – 17.00

18.30 – 19.30 “Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей 14.00 – 21.00 Работа экспозиций “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и советского плаката, посвященного труженикам села

ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей Малая концертная площадка 14.00 – 14.20 Церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села” 14.30 – 15.30 Детская дискотека “Святочны дэнс” с участием детских творческих коллективов Могилевской области, учатников телешоу “Голос. Дети” из Могилевской области, аниматоров, клоунов 15.30 – 16.15 Вокальный ансамбль “Весялуха” Могилевской областной филармонии с программой “Сапраўдныя беларусы” 16.45 – 16.55 Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром” 17.00 – 17.30 Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”) 17.30 – 18.30 Эстрадно-развлекательная программа с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии 18.30 – 19.00 Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села” 19.00 – 20.30 Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и артистов Могилевской областной филармонии 18.00 – 18.30 Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина (во время концерта) Главная концертная площадка 21.30 – 23.00 Гала-концерт ”МОЯ АЛЕКСАНДРИЯ“ 23.00 – 23.05 Праздничный фейерверк 12 июля (воскресенье) Малая концертная площадка 00.00 – 02.00 Молодежная дискотека с участием популярной музыкальной группы “Тяни-Толкай”, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси 13.00 – 14.00 Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца “Медуница” с программой “Купалле – водар медунічны” Главная концертная площадка 11.00 – 13.00 торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и концерт Белорусского государственного ансамбля “Песняры” 11.00 – 12.00 “Свята цырка” – работа цирка-шапито (рядом с шатром проходят цирковые представления и шоу различных цирковых жанров)

Расписание движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье» по маршруту Могилев-Копысь

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша отправления со станции Могилев прибытия на станцию Копысь (Александрия) 11.07.2020 6564 Могилев-Орша 08.50 10.05 Везде 6566 Могилев-Копысь 10.25 11.35 Везде 6964 Могилев-Копысь 12.55 13.46 Только Шклов 6568 Могилев-Орша 13.05 14.09 Везде кроме Низовцы 6392 Могилев-Орша 15.07 16.15 Везде кроме Низовцы 6968 Могилев-Копысь 16.10 17.01 Только Шклов 706 Могилев-Полоцк 17.12 17.51 Шклов, Александрия 634 Коммунары-Гродно 17.30 18.26 Шклов 6570 Могилев-Орша 17.49 18.59 Везде 6970 Могилев-Копысь 19.00 19.55 Шклов 6572 Могилев-Орша 20.50 21.55 Везде кроме Низовцы 12.07.2020 6562 Могилев-Орша 06.30 07.41 Везде 6564 Могилев-Орша 08.50 10.05 Везде 6566 Могилев-Копысь 10.25 11.35 Везде 6568 Могилев-Орша 13.05 14.09 Везде кроме Низовцы 6392 Могилев-Орша 15.07 16.15 Везде кроме Низовцы 706 Могилев-Полоцк 17.12 17.51 Шклов, Александрия 634 Коммунары-Гродно 17.30 18.26 Шклов 6570 Могилев-Орша 17.49 18.59 Везде 6572 Могилев-Орша 20.50 21.55 Везде кроме Низовцы

Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

11 июля

Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов

Отправление автобуса АВ «Могилев» 12-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-40 16-00 17-00 18-00 АС «Шклов» (до д. Александрия) 12-50 14-20 14-50 15-20 15-50 16-30 16-50 17-50 18-50 прибытие в д. Александрия 13-40 15-10 15-40 16-10 16-40 17-20 17-40 18-40 19-40

Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов

Отправление автобуса д. Александрия 21-00 23-30 00-00 00-30 01-00 01-30 02-10 (3 автобуса) АС «Шклов» ( до г. Могилев) 21-50 00-20 00-50 01-20 01-50 02-20 03-00 (3 автобуса) прибытие в г.Могилев 22-40 01-10 01-40 02-10 02-40 03-10 03-50 (3 автобуса)

Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь

Отправление автобуса АС «Шклов» 09-00 16-45 д. Александрия 09-50 17-35

Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник

Отправление автобуса АС «Шклов» 17-00 19-10 д. Александрия 17-50 00-00 до г. Могилев

12 июля

Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов

Отправление автобуса АВ «Могилев» 08-30 08-50 09-10 АС «Шклов» ( до д. Александрия) 09-20 09-40 10-00 прибытие в д. Александрия 10-10 10-30 10-50

Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов

Отправление автобуса д. Александрия 13-10 14-10 14-20 АС «Шклов» ( до г. Могилев) 14-00 15-00 15-10 прибытие в г. Могилев 14-50 15-50 16-00

Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь

Отправление автобуса АС «Шклов» 09-00 16-45 д. Александрия 09-50 17-35

Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник

Отправление автобуса АС «Шклов» 09-50 д. Александрия 10-40

Маршрут «Александрия – Шклов» через д. Межник