Поздравление председателя бобруйского горисполкома Александра Студнева с Днем Независимости Республики Беларусь

Уважаемые бобруйчане и гости нашего города!

Дорогие ветераны Великой Отечест­венной войны!

Примите сердечные поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

В сердцах белорусских людей два этих великих праздника неразделимы. Именно благодаря мужеству и героизму советских воинов, разгромивших фашизм, наш народ получил право на жизнь и возможность строить будущее.

Вот уже почти 30 лет мы живем в независимой, суверенной Беларуси. Наш священный долг – хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле.

Отмечая День Независимости, мы выражаем чувства благодарности старшим поколениям, которые дали нам возможность жить и созидать под мирным небом, трудиться, растить детей.

Сегодня перед нашим обществом, перед страной стоят новые задачи, залогом их осуществления является наше единство. Только вместе сплоченностью и добросовестным трудом мы приумножим потенциал и достижения нашей страны.

В праздничный день примите слова благодарности за ваш вклад в развитие Бобруйска, пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний.

Пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!

С Днем Республики!