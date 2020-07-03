Поздравление председателя бобруйского горисполкома Александра Студнева с Днем Независимости Республики Беларусь
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Уважаемые бобруйчане и гости нашего города!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите сердечные поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
В сердцах белорусских людей два этих великих праздника неразделимы. Именно благодаря мужеству и героизму советских воинов, разгромивших фашизм, наш народ получил право на жизнь и возможность строить будущее.
Вот уже почти 30 лет мы живем в независимой, суверенной Беларуси. Наш священный долг – хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле.
Отмечая День Независимости, мы выражаем чувства благодарности старшим поколениям, которые дали нам возможность жить и созидать под мирным небом, трудиться, растить детей.
Сегодня перед нашим обществом, перед страной стоят новые задачи, залогом их осуществления является наше единство. Только вместе сплоченностью и добросовестным трудом мы приумножим потенциал и достижения нашей страны.
В праздничный день примите слова благодарности за ваш вклад в развитие Бобруйска, пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний.
Пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!
С Днем Республики!