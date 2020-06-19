Поздравление начальника УВД генерал-майора милиции И.В. Щербачени с 85-летием образования ИДН

Уважаемые ветераны и сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних!

От имени руководства и офицерского собрания УВД поздравляю с 85-летием со Дня образования подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Республики Беларусь!

Руководство и сотрудники ИДН во все времена находились на «передовой» борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Сегодня в условиях глобализации и информационного прогресса, угроз в Интернет-пространстве и распространения синтетических наркотиков для сотрудника ИДН особенно важно быть не только правоохранителем, но и чутким воспитателем, учителем и детским психологом, который умеет найти индивидуальный подход к любому ребенку.

Инспектор ИДН – больше, чем милиционер. Он работает с «будущим» нашей страны и должен быть готов в любой момент остановить ребенка, указав ему правильный путь, поддержать его вместо тех нерадивых матерей и отцов, которые не справляются с родительскими обязанностями.

Отмечу, что по итогам ежегодного республиканского смотра-конкурса МВД в 2019 году сборная команда ИДН Могилевщины вошла в тройку лучших, а второе место в личном зачете заняла капитан милиции Ольга Шагова из Краснопольского РОВД.

Лучшим среди молодых сотрудников ИДН органов внутренних дел области по итогам прошлого года была признана лейтенант милиции Ольга Мороз из Бобруйска, а победу среди самих инспекций одержала ИДН Могилевского РОВД.

С особой признательностью поздравляю сегодня ветеранов службы, с которыми на всем служебном пути всегда рядом были ответственность, честность и принципиальность. Именно благодаря ветеранам сегодня инспекции по делам несовершеннолетних, наряду с другими подразделениями органов внутренних дел области, уверенно стоят на страже правопорядка.

Уважаемые коллеги! Желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в службе.

С праздником!

Начальник УВД Могилевского облисполкома

генерал-майор милиции Щербаченя И.В.