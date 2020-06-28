Поздравление Александра Студнева, председателя Бобруйского городского исполнительного комитета, с Днем города и Днем молодежи

Уважаемые бобруйчане и гости нашего города! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

29 июня – для каждого бобруйчанина особая дата, в которой переплетены два важных исторических события – 633-летие со дня основания Бобруйска и 76-я годовщина его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Многовековая история города на Березине связана с судьбами многих людей. В ходе Бобруйской наступательной операции за возможность жить под мирным небом 76 лет назад героически погибли тысячи советских солдат. Имена воинов-освободителей навсегда остались в летописи истории города, запечатлены в памяти его жителей, в названиях бобруйских улиц, на граните памятных знаков и мемориалов.

Город на Березине гордится своим прошлым, живет настоящим и уверенно смотрит в будущее. Сочетание мощной промышленности, богатейшего архитектурного наследия, великолепной природы делает сегодня наш город по-настоящему уникальным!

Преображаясь из года в год, Бобруйск неизменно сохраняет свой особый колорит, который дорог тем, кто здесь родился, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и близким.

Современное поколение горожан своими успехами в труде и учебе, спортивными достижениями доказывает, что проявленные в годы Великой Отечественной войны мужество, доблесть и отвага воинов и мирных жителей, самоотверженный труд бобруйчан, поднимавших город из руин и пепла, не напрасны.

Сегодня Бобруйск – это динамично развивающийся современный город. Благоустраиваются его дворы и микрорайоны, прокладываются современные дороги, строится жилье. Радуют глаз кварталы новостроек, многофункциональные социальные и спортивные объекты.

Главная заслуга в этом самих горожан, которые своими трудом, талантом, энергией создают современный и уютный для жизни Бобруйск.

Каждый год ко Дню города открываются новые знаковые объекты. В год 633-летия в городе на Березине откроется восьмой детский дом семейного типа, в новом здании разместится первая подстанция скорой медицинской помощи, откроется после реконструкции детская больница.

Дорогие бобруйчане! Благодарю вас за добросовестный труд, самоотдачу, высокий профессионализм и целеустремленность. Именно вы – душа города, главная его составляющая.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Бобруйск всегда будет процветающим городом, в котором царят мир и согласие.

С праздником! С Днем города и приближающимся Днем Независимости Республики Беларусь!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи – праздником юности, энергии и оптимизма.

Этот праздник объединяет всех молодых людей – учащихся и студентов, работников науки, образования, здравоохранения, промышленных предприятий, предпринимателей, спорт­с­менов, представителей творческих профессий.

Молодежь – огромный потенциал развития Бобруйска и региона. У города есть множество поводов гордиться своими молодыми земляками. Десятки имен бобруйчан звучат на всю страну, а творческие молодежные коллективы стали нашим фирменным брэндом.

В канун Дня молодежи прозвенел последний звонок для 1084 выпускников бобруйских школ. Дипломы получат 1165 выпускников средних специальных и профессионально-технических

колледжей. В жизнь вступает новое поколение, которое должно удержать высокие результаты в сфере промышленности, строительства, транспорта, образования и спорта.

Бобруйская молодежь воспитана на земле с многовековыми трудовыми традициями, богатой культурой и великой историей. 2020 год – год семидесятипятилетия Великой Победы – особенный для всех белорусов. Перед вами пример молодежи военной поры, их силы, мужества, самоотверженности и патриотизма. Уверен, вы сохраните лучшие традиции старших поколений и так же будете делать все для процветания малой родины, бобруйской земли.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда нашлось место для учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. Здоровья и удачи!