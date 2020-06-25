Похолодание придет на следующей неделе в Могилевскую область

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, на следующей неделе, со вторника, похолодает. Днем минимальная температура воздуха составить +17_+19°С. Ожидаются дожди, в отельных районах грозы.

29 июня (понедельник): ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ночью +14_+19°С, днем +22_+27°С.

30 июня (вторник): ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ночью +11_+16°С, днем +17_+23°С.

1 июля (среда): временами дожди. Местами грозы.

Ночью +10_+15°С; днем +19_+24°С, по югу области местами до +26°С.

В ближайшие сутки погодные условия будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем начнет слабо падать. В пятницу, 26 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью по области +13_+18°С, в Могилеве +15_+17°С.

Днем +26_+31°С и +29_+31°С.