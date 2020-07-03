Погода на выходные: град, грозы и до +28°С

Погода готова продемонстрировать весь набор метеоявлений. И если на 3 июля Могилевоблгидромет вынес предупреждение о неблагоприятном явлении погоды (оранжевый уровень опасности) в связи с ливнями, возможным градом и шквалистым усилением ветра, то в воскресенье – осадков уже не ожидается.

3 июля (пятница): облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем местами сильные, На большей территории области грозы, в отдельных районах град. Вероятность осадков в Могилеве 80-90%, утром и днем – грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, днем при грозах местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области +14_+19°С, в Могилеве +16_+18°С.

Днем +21_+26°С ( по юго-востоку +28°С) и +22_+24°С соответственно.

4 июля (суббота): облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью в отдельных районах сильные дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10,при грозах порывы до 14 м/с.

Ночью +14_+19°С, днем +21_+26°С.

5 июля (воскресенье): переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.

Ночью +11_+16°С, днем +23_+28°С.

Что касается среднемесячной температуры воздуха, в июле в Могилевской области она ожидается на 2 градуса выше климатической нормы (норма +18°С). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 75-89 мм).

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