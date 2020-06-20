Погода на выходные: два дня жары, в субботу – шквалистый ветер

Ближайшие выходные в Могилевской области предстоят жаркие. Днем воздух прогреется местами до +32°С. Атмосферное давление не изменится, ожидаемая влажность 80-90%.

20 июня (суббота): облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области +15_+20°С, в Могилеве +17 +19°С. Днем +28_+32°С и +30_+32°С соответственно.

21 июня (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер северной четверти 5-10, порывы до 14 м/с.

Ночью +15_+20°С, днем +22_+27°С, в отдельных районах до +30°С.

В первой половине недели, по предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, температура воздуха немного снизится и днем не перешагнет отметку выше +28°С.