Подведены итоги областного первенства по легкой атлетике. Бобруйчане — вторые

С 15 по 17 июня в Могилеве на базе стадиона «Спартак» и СК «Олимпиец» проходило первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005–2006 гг. рождения. Организатор – управление спорта и туризма Могоблисполкома.

В программу входили прыжки в высоту, в длину, с шестом, тройные прыжки, бег с препятствиями, метание молота, диска, копья, толкание ядра, забег на различные дистанции.

Итоги спортивного противостояния распределились следующим образом. Среди городов: 1-е место у легкоатлетов Могилева, бобруйчане стали вторыми. Среди районов: 1-е место – команда Шкловского района, кричевляне удостоились «серебра», климовчане – «бронзы». Победители и призеры награждены кубками, дипломами, ценными подарками.

По итогам состязаний из лучших спортсменов сформирована сборная Могилевщины, которая будет защищать честь области на первенстве Беларуси по легкой атлетике, запланированном в Гродно с 30 июня по 2 июля сг.