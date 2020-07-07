Подготовка к «Купалью» в Александрии вышла на финишную прямую

Праздник «Купалье» развернется на берегу Днепра 11 — 12 июля.

Агрогородок Александрия готовится вновь собрать друзей. Для местных властей проведение фестиваля «Купалье» словно экзамен, и они хотят в очередной раз сдать его на отлично.

Масштабные работы по благоустройству были проведены в прошлом году накануне праздника, поэтому сейчас многие вещи нужно лишь освежить. В агрогородке нанесли дорожную разметку, сделали ямочный ремонт дорог, по улицам Шкловской и Копысской отремонтировали и покрасили заборы.

На купальском поле перед его «заселением» почистили ливневки, местами заменили плитку, а грунтовые дорожки прогрейдировали и подсыпали. По всей площади скосили траву, обновили световые опоры, освежили декоративные элементы.

Когда мы приехали в Александрию, рабочие проверяли сети электроснабжения, чтобы в ключевой момент фестиваль не оказался обесточен. А деревянные настилы укладывали длинными рядами: они должны защитить отдыхающих от грязи в случае непогоды.

Солдаты из 188-й гвардейской инженерной бригады натягивали маскировочную сетку и расставляли палатки, которые послужат артистам гримерками. Командир инженерного батальона оборудования пунктов управления гвардии капитан Юрий Сосновец привозит сюда ребят уже пять лет подряд. Признается, те рады смене обстановки и воспринимают такие вылазки с энтузиазмом.

Рядовые Илья Дубровский и Вадим Дерученко родом из Могилева, и хоть от областного центра до Александрии недалеко, бывать на «Купалье» раньше им не приходилось. Но парни твердо решили, что по окончании службы обязательно это исправят, ведь пока трудились здесь, заинтересовались и прониклись идеей феста.

А вот Максим Сивцов и Максим Крупень, каменщики ОАО «Александрийское», очень любят праздник и уверены, что в этом году он пройдет так же весело:

— Всегда с нетерпением ждем «Купалье». Александрия в этот период оживает, к нам приезжает много родственников и друзей со всей Беларуси и России. Встречаем всегда на фестивале знакомых, которых давно не видели. Да и в целом приятно отдохнуть: в прошлый раз очень понравились аттракционы и «город мастеров», с удовольствием рассматривали выставку белорусской сельхозтехники: нам эта тема близка. Тем более приятно осознавать, что и мы внесли свою лепту в подготовку к форуму. Сейчас ремонтируем плетни по периметру и вокруг сцены, помогаем устанавливать торговые палатки.

Кстати, ОАО «Александрийское» начало установку шатров одним из первых. Общество всегда серьезно готовится к «Купалью», вот и в этот раз у них будет одна из самых больших и самых интересных площадок. Всех секретов организация не раскрывает, но готова удивлять.

Растут рядом и другие торговые павильоны, где можно будет приобрести сувениры или подкрепиться вкусными блюдами.

С учетом эпидобстановки столики в точках питания расставят на безопасном расстоянии и в каждой палатке разместят санитайзеры.

Антисептиками также оборудуют все пункты пропуска на фестивальное поле, санузлы и другие места общего пользования. Для сбора использованных масок и перчаток установят специальные урны. На случай непредвиденных ситуаций на фестивале будет дежурить медицинская бригада.

Гости смогут посетить праздники книги и народного костюма, увидят финал конкурса «Властелин села», пройдутся по «коридору эпох» с селянской хатой и двором, понаблюдают за работой кузнеца, гончара и столяра, ознакомятся с процессом плетения корзин. А еще будет молодежная площадка, цирк-шапито, множество фотозон.

Помимо традиционных мероприятий, в этом году в Александрии разобьют палаточный городок. Туда приглашают туристов с «намётамi» и готовят для них все необходимое: дрова, воду, мусорные контейнеры. Так сказать, единение с природой, а через дорогу — фестиваль.

Но не только организаторы хлопочут в ожидании «Купалья» — в предвкушении и местные жители. Дом Яны и Андрея Хруцких один из ближайших к месту гуляний. Супруги признаются, что всегда поддерживают ухоженный вид своего подворья, но перед праздником наводят порядок особенно тщательно.

— Мы родом из Браслава, а в Александрию переехали в 2012 году по примеру родителей мужа. Уж очень восторженно они расписывали это место! Про фестиваль на тот момент мы ничего не знали и неожиданно для себя попали на второй день «Купалья». Все было в новинку, мы никогда раньше не видели, чтобы этот народный праздник отмечался с таким размахом. Теперь посещаем его регулярно с детьми Аней и Егором.

Хруцкие отмечают, что фестиваль развивается, года от года становится лучше:

— На площадках представлено наследие разных народов, не только белорусского. Как-то сюда приезжали наши родственники из Литвы и нашли отражение своей культуры, чему были приятно удивлены. Или другой пример. Всякий раз у нас во дворе оставляет машину один ремесленник из Минска. Так вот он ни разу не повторился в своих изделиях — то кувшины привезет, то картины. Это же так интересно!

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