Почетная профессия. Правила приема при поступлении в учреждения образования МВД Республики Беларусь

Сегодня подготовку квалифицированных специалистов для органов внутренних дел в очной форме обучения осуществляют два ведомственных высших учебных заведения Министерства внутренних дел: Академия и Могилевский институт МВД Республики Беларусь. Срок обучения в этих учебных заведениях составляет 4 года, в течение которых курсанты осваивают не только установленный для юридических вузов курс правовых дисциплин, но и ряд прикладных, изучение которых позволит будущим правоохранителям успешно выполнять задачи по борьбе с преступностью. После окончания выпускники этих вузов получают диплом о высшем юридическом образовании с присвоением квалификации «юрист» или «юрист со знанием экономики», а также приказом Министра внутренних дел им присваивается первое офицерское специальное звание – лейтенант милиции.

В интересах территориальных подразделений органов внутренних дел Академия МВД Республики Беларусь готовит специалистов по специальностям «правоведение» и «экономическое право». По специальности «правоведение» существует градация по специализациям: «оперативно-­розыскная деятельность» и «административно-правовая деятельность». Могилевский институт МВД Рес­публики Беларусь абитуриентам предлагает обу­чение по специальностям «правовое обеспечение оперативно-­розыскной деятельности» и «правовое обеспечение общественной безопасности».

По специализации «оперативно-­розыскная деятельность» (академия) и специальности «правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» (институт) обучаются специалисты для оперативных подразделений уголовного розыска и наркоконтроля, а специализация «административно-правовая деятельность» (академия) и специальность «правовое обеспечение общественной безопасности» (институт) необходимы для будущих сотрудников ГАИ и участковых инспекторов. По специальности «экономическое право» (академия) обу­чаются курсанты, которые в последующем станут оперативниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Как видите, быть сотрудником ОВД почетно, а главное – ребята получают возможность оказывать гражданам помощь в тяжелых жизненных ситуациях, стоя при этом на страже законности и порядка.