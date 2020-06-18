По пути независимости! В Бобруйске прошел Единый день информирования

В четверг 18 июня в Бобруйске прошел Единый день информирования.

На повестке дня в Бобруйском филиале холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» рассмотрели важную тему – «Республика Беларусь: уверенным шагом по пути независимости». За четверть века Беларусь достигла многого. Она восстала из разрухи и экономических труднос­тей. Стала свободной, независимой, стремящейся к новым достижениям и победам.

Современная Беларусь ра­дикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления. Наша молодая суверенная страна, не имея опыта, стала сильным государством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе.

Современная Беларусь – это страна:

– с высоким уровнем медицины и образования, где каждый имеет возможность улучшить свои жилищные условия;

– с развитыми промышленностью и сельским хозяйством;

– с хорошими дорогами и дос­тойным придорожным сервисом, пронизанная спортивным духом и стремлением к новым победам, в которой чтят прошлое и с уверенностью смотрят в будущее;

– с богатыми традициями и динамичной современной культурной жизнью, где восстанавливаются архитектурные ценности и строятся новые высокотехнологичные здания;

– с развитой IT-сферой и развивающейся космической отраслью, в которой каждый гражданин чувствует себя в полной безопасности.

Республика Беларусь сегодня – это страна, которую уважают, с которой считаются и в которой главный приоритет – человек.

Члены информационно-­пропагандистской группы рассмотрели и вопросы безопасной жизнедеятельности детей, купания в водоемах, основные причины пожаров и республиканские акции «Каникулы без дыма и огня» и «С заботой о безо­пасности малой родины».