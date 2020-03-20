По факту возгорания автобуса в Бобруйске проводится проверка

Было установлено, что автобус «МАЗ» двигался по маршруту №75 по улице Орловского со стороны улицы К.Маркса в направлении улицы Бахарова. Кондуктор почувствовал запах гари в салоне автобуса, увидел задымление в задней части салона, о чем сообщил водителю. На момент задымления в автобусе находились 6 человек. Водитель остановил автобус, оперативно высадил пассажиров и кондуктора и стал принимать меры по устранению возгорания. Однако ликвидировать возгорание удалось лишь силами прибывших на место сотрудников МЧС.

По факту случившегося ОГАИ проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.