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Происшествия

По факту возгорания автобуса в Бобруйске проводится проверка

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По факту возгорания автобуса в Бобруйске проводится проверка

18 марта в 18 часов 44 минуты в оперативно-дежурную службу ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение о возгорании автобуса вблизи перекрестка улиц Бахарова–Орловского.

Было установлено, что автобус «МАЗ» двигался по маршруту №75 по улице Орловского со стороны улицы К.Маркса в направлении улицы Бахарова. Кондуктор почувствовал запах гари в салоне автобуса, увидел задымление в задней части салона, о чем  сообщил водителю. На момент задымления в автобусе находились 6 человек. Водитель остановил автобус, оперативно высадил пассажиров и кондуктора и стал принимать меры по устранению возгорания. Однако ликвидировать возгорание удалось лишь силами прибывших на место сотрудников МЧС.

По факту случившегося ОГАИ проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

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