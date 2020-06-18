Петришенко: вступительная кампания, несмотря на все вызовы, пройдет на высоком уровне

Вступительная кампания 2020 года, несмотря на все вызовы времени, пройдет на высоком организационном уровне. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Игорь Петришенко сегодня после заседания государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.

"Кампания спланирована. Вопросы, связанные с подготовкой к ЦТ, отработаны. Я думаю, как и в прежние годы эта кампания, несмотря на все вызовы, пройдет на высоком организационном уровне. Надеюсь, наши ребята, которые хотят получить высшее и среднее специальное образование, обязательно реализуют свою мечту", - сказал Игорь Петришенко.

Для того чтобы вступительная кампания прошла максимально безопасно, были приняты противоэпидемические меры. В частности, были сдвинуты сроки проведения ЦТ, увеличено количество мест для сдачи, ограничено до 50 число абитуриентов в аудитории, добавлено количество площадок для сдачи в резервные дни, создана электронная регистрация на тесты, выделено 2 дня на ЦТ по русскому языку и математике - двум самым популярным предметам. Кстати, по словам вице-премьера, на русский зарегистрировались около 52 тыс. человек, на математику - 38 тыс.

В местах проведения ЦТ постараются избежать очередей. Будет обеспечена дезобработка и проветривание помещений.

Кроме того, в этом году откроются новые специальности по подготовке будущих работников атомной энергетики и сферы электротранспорта. Плюс был увеличен план приема в БГМУ (на 95 человек) и в некоторые вузы сельскохозяйственного и транспортного профиля. С этого года выпускники аграрных классов (в стране около 400 таких классов, закончили которые около тысячи человек) могут стать студентами по собеседованию и при наличии оценок не ниже 7 баллов по профильным предметам. Преференции получили и те, кто прошел срочную военную службу или службу в резерве.

"Все это направлено на то, чтобы обеспечить нашей молодежи достойное будущее", - заключил Игорь Петришенко.

belta.by