Перерасчет сумм за отопление произведен в «жировках» за май

В мае 2020 года некоторые плательщики коммунальных услуг увидели в квитанциях минусовые суммы. Это связано с перерасчетом платы за услугу теплоснабжения (отопления) за период сентябрь 2019 года – апрель 2020 года по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление.

- В соответствии с пунктом 39 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями госжилфонда (постановлением Совмина №571 от 12.06.2014), при отсутствии в многоквартирном жилом доме прибора группового учета расхода тепловой энергии расчет количества тепловой энергии на отопление жилых помещений производится исходя из общей площади этих помещений и средних нормативов потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.метр их общей площади, - пояснили в Могилевском обцентре информационых систем.- В случае недобора или перебора платы с плательщиков ЖКУ за отопление жилых помещений в многоквартирных жилых домах, не оборудованных приборами группового учета, в течение отопительного периода в мае каждого года производится перерасчет платы по нормативам фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.метра общей жилплощади, устанавливаемый местными исполнительными и распорядительными органами.

При наличии приборов группового учета перерасчет не производится.

В МОЦИС напомнили, что оплату за ЖКУ, необходимо производить ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Таким образом, чтобы не стать должником, на оплату коммунальных услуг за мая 2020 года, у жильцов осталось два дня – 24 и 25 июня.