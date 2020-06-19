Патриотическая акция «Звон скорби» пройдет 22 июня в 4 утра на мемориальном комплексе «Буйничское поле» (Могилевский район). Мероприятие приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщили в областном комитете ОО «БРСМ».

В акции примут участие представители исполнительной власти, православной церкви, члены патриотических клубов области, актив БРСМ. Начнется мероприятие с митинга-реквиема и минуты молчания. Здесь же пройдет лития в память о погибших на полях сражений. Также всех ожидает полевая кухня, где любой сможет угоститься солдатской кашей и горячим чаем.

Акцию поддержат во всех районах и городах Могилевской области. В течение дня состоятся митинги, пройдут информационные часы о героическом подвиге советского народа в трудовых коллективах, детских оздоровительных лагерях, молодежных аудиториях. Будут организованы экскурсии по местам боевой славы, тематические выставки. В 12.00 во всех храмах региона прозвучит колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Лейтмотив мероприятия - остановиться, помолчать и почтить память погибших, вспомнив об их подвиге во имя жизни будущих поколений.