Партизан, фронтовик, участковый Василий Лагун

Участник Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке Василий Лагун в числе немногих, кто из фронтовиков остался в рядах правоохранителей Бобруйска. Первый боевой опыт он приобрел в партизанской борьбе. Именно тогда выработал в себе такие качества, как смелость, отвага, решительность, которые так пригодились в мирное время в профессии.

Василий Мефодьевич родился 1 января 1925 года в деревне Красное Озеро Старобинского района. Когда началась война, ему было 16 лет. С мая 1943-го по июль 1944-го – участник партизанского движения, воевал в отряде 101-й бригады имени Гуляева.

– Мы подрывали железное полотно. Военные операции совершали в Старобинском, Слуцком, Житковичском районах. Располагался наш отряд возле деревни Махновичи Гомельской области. Зимой жили в хатах, летом – в лесах, – вспоминает ветеран.

Затем был Белорусский фронт, где он воевал во взводе автоматчиков 3-го батальона восьмой мотострелковой бригады 9-го танкового корпуса. Вместе с ним дошел до Вислы. В одном из ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками Василия Мефодьевича ранило. Победу он застал в польском госпитале.

– Радость была невероятная. Все кричали «Ура!», шутили, смеялись, плакали, – говорит фронтовик.

В 1950 году по комсомольской путевке его направили в бобруйскую милицию. Служил в охране госбанка, был командиром отделения конвоиров. После окончания могилевской школы транспортной милиции работал участковым инспектором.

– Моей главной задачей была профилактика преступности. 12 лет я дежурил в городском парке, который тогда находился на Пушкина. Хочу сказать, что в те годы в Бобруйске была спокойная обстановка.

Однажды Василий Мефодьевич обезвредил преступника, который хотел сбежать прямо во время судебного процесса. Его наградили за бдительность. В 1976 году вышел на заслуженный отдых. Награжден орденом Славы, орденом Великой Отечественной войны III степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», юбилейными медалями. У него двое детей, двое внуков и правнуки.

Людмила Любимцева.

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