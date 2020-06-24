Парады в честь 75-летия Победы проходят в 28 городах России

Парады в честь 75-летия Победы проходят 24 июня в 28 городах России, сообщает ТАСС.

Парады проходят в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах России проводят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе торжественные шествия.

В Москве парад пройдет на Красной площади (начало в 10.00 по минскому времени). В нем будут участвовать свыше 13 тыс. военнослужащих, 216 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Музыкальное сопровождение обеспечит сводный оркестр оборонного ведомства.

В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.