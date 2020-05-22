Память о подвиге – в детских рисунках. В Бобруйске прошла торжественная церемония награждения воспитанников изостудии «Радуга»

На площади Победы у танка-памятника 22 мая прошла торжественная церемония награждения воспитанников изостудии «Радуга». Представители ОО «Белорусский союз офицеров», организации «Белорусский фонд мира», Бобруйского городского Совета депутатов с поздравлениями вручили юным художникам и их художественному руководителю Игорю Мотину заслуженные дипломы, грамоты, благодарности и подарки. Эти 20 ребят (в возрасте от 6 до 17 лет) – победители и активные участники совместного проекта-выставки Беларуси и России «Наследники Великой Победы» и республиканского конкурса Министерства обороны Республики Беларуси «Я помню! Я горжусь!», посвященных 75-летию Победы.

– Рисунки детей бобруйской изостудии участвовали в феврале-марте в выставке в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске. За это время экспозицию посетили более 10 тысяч человек, – рассказал художественный руководитель «Радуги» Игорь Мотин. – Я считаю, что бобруйские ребята вносят достойный вклад в сохранение памяти о тех, кто защищал нашу землю. Многие работы юных художников появились после посещения столичного музея, где проводились арт-урок и пленэр. Дети получили массу впечатлений и темы для будущих произведений.

Также большим достижением коллектива изостудии «Радуга» можно назвать победу 10-летней художницы Елизаветы Снежик. Она получила диплом лауреата 3-й степени в республиканском конкурсе «Я помню! Я горжусь!». Ее рисунок «Солдат-освободитель» жюри отметило среди тысячи присланных на конкурс детских работ.

В этот день юным художникам вручили дипломы и за участие в конкурсе рисунка МЧС «Спасатели глазами детей». Бобруйский писатель Леонид Рубинштейн поблагодарил изостудию «Радуга» за помощь в создании его новой книги, изданной к 75-летию Победы, которая оформлена рисунками юных художников и поэтому «получила совсем другое звучание».

Как дань памяти и уважения защитникам Родины, ребята возложили цветы на Аллею героев.