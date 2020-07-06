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Палаточные лагеря начинают работать в июле

mogilevnews.by 136 0

Палаточные лагеря начинают работать в июле

С 15 июля в Могилевской области начинают работать профильные  палаточные лагеря. В этом сезоне в них смогут отдохнуть 1400 ребят в возрасте от 12 лет  и старше.

Как рассказала главный специалист главного управления по образованию Могилевского облисполкома Олеся Василенко, в июле и августе в разных районах области будет организован  61 профильный палаточный лагерь . Традиционно,  смены  будут различной направленности - туристической, военно-патриотической, экологической, краеведческой, спортивной  и др.

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