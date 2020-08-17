Открывается сезон охоты на бобра и выдру!

Уважаемые охотники! Бобруйская межрайонная инспекция напоминает Вам, что с 1 сентября 2020 года начинается охота на бобра и выдру. Охота разрешена круглосуточно, но при этом следует знать, что в темное время суток охотиться ружейным способом (с подхода, из засады) можно только в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий.

При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие.

При безружейной охоте разрешено использовать капканы и ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

При проведении безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. В случае попадания в установленные капканы или ловушки норки американской или ондатры, перед извлечением животного, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки, указав вид животного (норка американская или ондатра) и дату его добычи (дату обнаружения в ловушке).

Если же в установленные капканы или ловушки попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или животное, занесенное в красную книгу, то незамедлительно следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, ни в коем случае не изымая животное из капкана или ловушки.

Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта 2021 года.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск ,ул. Береговая 49а тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).