Открывается «горячая линия» для информирования граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях

В 14.00 в МВД Беларуси открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Вы можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках.

Информацию по областным центрам вы можете узнать в УВД по телефонам:

Телефоны для уточнения информации по г.Минску:

📞 (017) 218-73-92

📞 (017) 218-73-40

📞 (017) 239-43-84

Телефоны для уточнения информации по Брестской области:

📞 (0162) 20-55-87

Телефоны для уточнения информации по Витебской области:

📞 (0212) 24-03-29

Телефоны для уточнения информации по Гомельской области:

📞 (0232) 96-74-47

Телефоны для уточнения информации по Гродненской области:

📞 (0152) 79-70-22

Телефоны для уточнения информации по Минской области:

📞 (01775) 4-68-19

Телефоны для уточнения информации по Могилевской области:

📞 8 (0222) 22-55-57

mogilev.mvd.gov.by