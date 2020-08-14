Открывается «горячая линия» для информирования граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях
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В 14.00 в МВД Беларуси открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Вы можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках.
Информацию по областным центрам вы можете узнать в УВД по телефонам:
Телефоны для уточнения информации по г.Минску:
📞 (017) 218-73-92
📞 (017) 218-73-40
📞 (017) 239-43-84
Телефоны для уточнения информации по Брестской области:
📞 (0162) 20-55-87
Телефоны для уточнения информации по Витебской области:
📞 (0212) 24-03-29
Телефоны для уточнения информации по Гомельской области:
📞 (0232) 96-74-47
Телефоны для уточнения информации по Гродненской области:
📞 (0152) 79-70-22
Телефоны для уточнения информации по Минской области:
📞 (01775) 4-68-19
Телефоны для уточнения информации по Могилевской области:
📞 8 (0222) 22-55-57