Отходы как ценный ресурс. Как функционирует полигон ТКО «Бабино»?

Все дело в менталитете

Игорь Солонович говорит: 80% нарушений специалисты инспекции выявляют в сфере обращения с отходами. Несмотря на запреты выбрасывать мусор в неположенном месте и грозящие за это штрафы, люди продолжают создавать несанкционированные свалки. Хотя, казалось бы, все знают, что выбрасывать отходы и перевозить их на переработку нужно в установленные места. Однако и здесь важно соблюдать необходимые правила. К примеру, что касается полигона в Бабино, специалисты следят за тем, чтобы транспорт, который привозит отходы, не просто выбросил мусор, а обязательно прошел линию сортировки.

– Мы контролируем соблюдение законодательства. Следим, чтобы все было пересыпано, вычищено, а прилегающая территория содержалась в порядке. На линии сортировки отбирается вторичное сырье и передается на объекты по дальнейшему использованию. Все остальное, что не подлежит переработке, захоранивается, – рассказывает Игорь Николаевич.

Сортировка отходов должна начинаться еще дома у каждого жителя города, поясняет специалист. И если вы выбросили неотсортированный мусор в контейнер, тем самым, по сути, нарушили закон. Согласитесь, об этом мало кто задумывается, а между тем это не шутки.

– Конечно, отследить каждый незаконный факт выброса мусора человеком невозможно. Некоторые выбрасывают все в один контейнер. Это связано с менталитетом граждан, который трудно поменять за десяток лет. Так называемая экологическая сознательность должна воспитываться с детства. Поэтому мы придаем большое значение воспитанию подрастающего поколения, проводим различные конкурсы. Слава богу, все больше людей начинают подходить к этому осознанно и хотя бы отделяют ПЭТ-бутылки. Нужно сказать, что 50% наших граждан все-таки сортируют мусор. И это радует, – отмечает главный специалист.

Ценный ресурс

Полигон не вечный, говорит мой собеседник. Туда должно поступать только то, что должно. По словам Игоря Солоновича, когда семь лет назад он пришел работать в горрайинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, на полигон вывозили много различного хлама. Однако с тех пор появилась масса объектов по использованию отходов, а в каждом дворе Бобруйска созданы все условия для раздельного сбора мусора.

– Чем больше таких объектов, тем лучше для природы, экономики и страны в целом. Отходы не гниют и разлагаются, а будут переработаны и вовлечены во вторичный оборот, из них снова что-то произведут, создадут какие-то материальные блага. На самом деле, отходы – ценный ресурс, который можно выгодно использовать. С развитием технологий он может стать настоящим клондайком. Многие европейские страны покупают отходы, чтобы в процессе их переработки получить энергоисточники. В конечном итоге может так произойти, что их будет вообще невыгодно выбрасывать, а прибыльно отдать на переработку. В результате уменьшатся свалки. Как-то давно мы боролись со свалками металлолома. Сейчас найти где-то металл просто невозможно. Экономика сработала в этом плане очень хорошо. И теперь он нигде не валяется. Хотелось бы верить, что в будущем так же сложно будет найти пластиковую бутылку. Сейчас же пока их много везде. И порой не там, где положено, – рассуждает Игорь Солонович.

Ежедневно на полигон поступает в среднем до 400 тонн отходов: из мусорных баков со дворов города, от частников и организаций, а также из Кировска. Мастер полигона ТКО «Бабино» Андрей Детюк говорит: «Если бы люди сортировали мусор, было бы намного легче работать».

– Полигон делится на три карты – именно сюда доставляются отходы, которые не идут на дальнейшую переработку. Когда размер одной из них заполняется и высота слоя достигает 2,5 метра, карту пересыпают грунтом и утрамбовывают. Этот участок отстаивается несколько лет. Затем переходим к другому месту. И так по кругу, – рассказывает Андрей Петрович.

Специалисты горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружа­ющей среды следят, чтобы высота накопленных отходов не превышала мерные указатели, своевременно проводилась пересыпка карты изолиру­ющими слоями и были установлены защитные со­оружения, не происходило незаконное захоронение вторичных ресурсов.

– Есть классы опасности отходов. К примеру, все, что относится к 1-му и 2-му, подлежит обезвреживанию. Это аккумуляторы, люминесцентные лампы, батарейки. А что можно использовать – пластик, рубероид, резину, древесину, нужно направлять на объекты по использованию. Каждый вывоз организации на захоронение оформляется соответствующим образом, – поясняет Игорь Солонович.

Жить в чистом городе

После отъезда с полигона мой собеседник сделает акцент на том, что самые проблемные районы города в плане мусора – Титовка, прилегающие к ней территории и Киселевичи. Специалисты постоянно мониторят эти места.

– Это уровень сознательности граждан. Иногда складывается впечатление, что после них больше никто жить не будет, поэтому можно все уничтожать, заваливать и захламлять. Есть особые индивидуумы, которые размещают опасные отходы. К примеру, пестициды, которые не использовал колхоз. Либо могут привезти в лес и выбросить ненужный навоз, от которого лес потом «благополучно» погибнет. Сливают масло машинное в землю или, еще хуже, в воду. Все это попадает в землю, а оттуда с осадками уходит в грунтовые воды. С ними попадает в реку. От того, что рыба кушает этот мусор, она не умрет, но хуже всего, что отходы, особенно нефтепродукты, влия­ют на ее способность размножаться и давать потомство. Важно понимать, что много денежных средств, которые должны были уйти на благо­устройство города, в итоге тратится на уборку свалок и мусора. Коммунальщики несут существенные затраты, потому что они должны людям оплатить уборку, технику заправить. А затем оплатить захоронение мусора на полигоне. Вместо этого деньги могли быть потрачены на ремонт дорог, остановочных пунктов, детских площадок и так далее. Поэтому важно помнить, что каждый, выбросив мусор куда положено, вносит вклад в то, чтобы его город развивался, становился краше и лучше, – резюмирует Игорь Николаевич.