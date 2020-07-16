Опасные и непредсказуемые родинки. Разговор с главным внештатным дерматовенерологом Бобруйска

Июльское солнце радует ласкающим теплом. Но иногда теплые деньки перерастают в настоящую жару. А люди с обильным множеством родинок порой находятся долгое время под палящим полуденным солнцем. Вот тогда-то эти невинные «пятнышки» и могут создать угрозу здоровью. Об этом состоялся наш разговор с главным внештатным дерматовенерологом города, заведу­ющим дерматовенерологическим отделением Бобруйской центральной больницы Ириной Буинской.

– Родинки – это участки кожи, которые может потенциально «облюбовать» такое опасное заболевание, как меланома, – констатирует врач. – Вообще ее называют «королевой» онкологии, «раковой царицей», беспощадной и коварной. Любая родинка (невус) или пигментное пятно – слабое место кожи. Именно их и выбирает в 80 процентах случаев меланома, чтобы замаскироваться, спрятаться.

– Ирина Викентьевна, почему же так опасна эта болезнь?

– Дело в том, что этот вид рака является очень стремительным и агрессивным. Клетки меланомы легко отрываются от основной массы опухоли и с молниеносной скоростью буквально разлетаются по кровеносным и лимфатическим сосудам, распространяя метастазы в любой орган человеческого тела – лимфоузлы, легкие, печень, мозг.

– Кто наиболее подвержен развитию меланомы?

– Люди любого возраста и пола (даже дети). Значительная часть опухолей обнаруживается на открытых участках кожи, которые больше всего подвергались воздействию солнца. Ведь ульт­рафиолетовое излучение – главный фактор, провоцирующий это грозное заболевание. Особенно опасны солнечные ожоги у детей, поэтому их надо беречь от солнца особенно тщательно. Светловолосым людям с голубыми или зелеными глазами также стоит защитить себя от солнца, ведь они обгорают очень легко. Есть и другие факторы риска. Прежде всего наследственная предрасположенность. Стоит также быть особенно внимательными людям с большим количеством родинок на теле.

– Когда есть повод для обращения к врачу?

– Как правило, на протяжении многих лет жизни родинки не меняют ни формы, ни цвета, ни размера. Но любая внезапная их трансформация (касается ли это формы, цвета или размера) – повод для обращения к специалисту.

– Какие же признаки должны на­сторожить?

– Увеличение в размерах и уплотнение, резкое изменение пигментации, воспаление и краснота вокруг родинки. Опасно и появление трещин, изъязвлений, кровоточивости, зуда, жжения или боли. Каждый из этих признаков – основание немедленно обратиться к врачу.

– Можно ли загорать людям, у которых много родинок на теле?

– Это не противопоказание для загара, главное – соблюдать правила безопасности – находиться на солнце до 11 утра и после 16.00, пользоваться солнцезащитными средствами.

– Лечение хирургическое?

– Да. Полное удаление злокачественного образования в пределах здоровых тканей – основной метод лечения меланомы на начальной стадии. Если оставить хотя бы микроскопическую час­тицу, рак появится снова. Обязательно проводится гистология для подтверждения диагноза. Если опухоль проросла слишком глубоко, хирургическое лечение сочетается с химиотерапией, что позволяет избежать рецидива. Прогноз во многом зависит от глубины прорастания опухоли. Вообще в 90 процентах случаев меланома излечивается полностью.

– Любое заболевание, как известно, легче предотвратить, чем лечить. Какие следует соблюдать меры предосторожности?

– Чтобы не подвергать себя риску, стоит отказаться от пребывания на солнце в опасные часы (особенно с 11.00 до 16.00). Это касается всех, но в особеннос­ти людей со светлой кожей или с большим количеством родинок. Рискуют и те, кто в подростковом возрасте или до 30 лет сильно обгорел на солнце. Следует носить закрытую одежду, использовать солнцезащитный крем и стараться не травмировать родинки.

Василий Котляренко, внештатный корреспондент.

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