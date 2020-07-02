Онлайн-проект ко Дню Независимости

Главный государственный праздник Беларуси – День Независимости – отмечают 3 июля. Этот день для большинства белорусов не только выходной день, но и большой праздник, символ единства нашего общества, мира и стабильности, уважения традиций, позволяющий сберечь и приумножить всё доброе и ценное, накопленное старшими поколениями ради будущего.

Библиотеки УК «ЦБС г. Бобруйска» не остались в стороне и запустили онлайн-проект «Я страной своей горжусь, её имя – Беларусь». Проект объединил в себе работу библиотек по национальному возрождению, краеведению и патриотическому воспитанию посредством изготовления издательско-печатных материалов (серии буклетов: «Асоба ў культурнай прасторы», «Нескучные путешествия по Бобруйску», текущий библиографический указатель «Горад, у якім мы жывем»), и, конечно, создания видеороликов в рамках проекта «Библиотечная киноиндустрия», который существует уже 10 лет.

От всей души поздравляем всех с Днем Независимости Республики Беларусь! И пусть над нашей Родиной всегда будет чистое мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие в домах!

Прямая ссылка на проект онлайн-проект «Я страной своей горжусь, её имя – Беларусь»

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