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Онлайн-концерт «Мой край – моя гордость» покажет 2 июля Дворец искусств Бобруйска

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Онлайн-концерт «Мой край – моя гордость» покажет 2 июля Дворец искусств Бобруйска

Онлайн-концерт «Мой край – моя гордость» пройдет 2 июля в прямом эфире аккаунта Дворца искусств Бобруйска www.instagram.com/dvorezbobr . Как сообщили в учреждении культуры, он посвящен Дню Независимости Республики Беларусь. Начало в 17.30.

mogilevnews.by

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