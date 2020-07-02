Онлайн-концерт «Мой край – моя гордость» покажет 2 июля Дворец искусств Бобруйска

Онлайн-концерт «Мой край – моя гордость» пройдет 2 июля в прямом эфире аккаунта Дворца искусств Бобруйска www.instagram.com/dvorezbobr . Как сообщили в учреждении культуры, он посвящен Дню Независимости Республики Беларусь. Начало в 17.30.

mogilevnews.by