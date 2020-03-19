Очереди грузовиков на границе становятся меньше

Очередь из грузовиков на белорусской границе становится меньше, об этом свидетельствуют данные сайта Государственного пограничного комитета (ГПК).

По последней информации, выезда из Беларуси ждут более 660 грузовых машин. Больше всего фур стоит в направлении Литвы - 350. Еще 140 машин ждут выезда в Польшу, 170 - в Латвию.

Сложности с пересечением границы в западном направлении начались после того, как на фоне распространения коронавируса Литва, Латвия и Польша объявили о закрытии своих границ.

Как рассказывали в ГПК, в выходные дни грузовики пропускали только в Польшу. Белорусские пограничники ждали официального разъяснения о работе от Латвии и Литвы. В итоге, в понедельник выезда из Беларуси ждали 1500 фур, во вторник - 1800.

В связи с тем, что на границе собралось большое количество транзитных водителей, в целях профилактики коронавируса в Беларуси для ожидающих были установлены места для отдыха и питания, а также заправки транспортных средств.

sputnik.by