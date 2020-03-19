Очереди грузовиков на границе становятся меньше

Очередь из грузовиков на белорусской границе становится меньше, об этом свидетельствуют данные сайта Государственного пограничного комитета (ГПК).
Сложности с пересечением границы в западном направлении начались после того, как на фоне распространения коронавируса Литва, Латвия и Польша объявили о закрытии своих границ.
Как рассказывали в ГПК, в выходные дни грузовики пропускали только в Польшу. Белорусские пограничники ждали официального разъяснения о работе от Латвии и Литвы. В итоге, в понедельник выезда из Беларуси ждали 1500 фур, во вторник - 1800.
В связи с тем, что на границе собралось большое количество транзитных водителей, в целях профилактики коронавируса в Беларуси для ожидающих были установлены места для отдыха и питания, а также заправки транспортных средств.