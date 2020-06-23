«Обгон должен быть безопасным!». 26 июня ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения

26 июня Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Обгон должен быть безопасным!».

Дорога не терпит рискованных действий. Одним из опасных и сложных маневров является обгон. Многие аварии, имеющие тяжкие и трагические последствия, возникают именно по причине неправильно выполняемого обгона.

За 5 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 162 дорожно-транспортных происшествия (26 человек погибли, 188 получили травмы). Причиной 7 аварий из всех зарегистрированных явился обгон и выезд на полосу встречного движения: 2 человека погибли, 24 были травмированы.

За 5 месяцев этого года сотрудниками Госавтоинспекции по Могилевской области выявлено более 270 нарушений правил обгона.

Не будет лишним напомнить, что за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, согласно п.8 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин и может быть лишен права управления транспортными средствами на срок до 1 года.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома