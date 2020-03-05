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Общество

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» поздравили своих тружениц с 8 Марта (будет дополнено)

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ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» поздравили своих тружениц с 8 Марта (будет дополнено)

Концерт прошел в областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича

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