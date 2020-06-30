О порядке резервирования участков для погребения

Государственное предприятие ритуального обслуживания в 1997 году приобрело статус юридического лица и с этого времени осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством, решениями правительства Республики Беларусь, иными нормативными актами. Основной задачей унитарного коммунального дочернего предприятия ритуального обслуживания является предоставление ритуальных услуг населению г. Бобруйска и Бобруйского района.

Одной из вызывающих множество вопросов и непониманий среди населения процедур является процедура предоставления земельных участков для захоронения на возмездной основе (резервирование).

Резервирование земельных участков предполагает оплату за площадь, предоставляемую свыше площади, которая положена по закону на безвозмездной основе.

Согласно ст. 35 Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле», безвозмездно участок для захоронения предоставляется по месту рождения умершего, по его последнему месту жительства, рядом с умершим супругом, близкими родственниками, а также по месту жительства лица, взявшего на себя организацию похорон. Размеры бесплатных участков устанавливаются местными властями, но должны быть не менее 2,3 х 2,0 м для двухместного захоронения и 2,3 х 1,4 м для одноместного.

Стоимость квадратного метра при резервировании определяет местный исполком. К примеру, Бобруйский горисполком принял решение взимать плату в сумме 5 базовых величины за 1 кв. м.при захоронении на кладбищах г. Бобруйска. За погребение посторонних в определенной местности людей предполагается оплата в том же размере.

При произведении захоронений на закрытых кладбищах г. Бобруйска (кладбища по ул.Минской, пос.Труд, пос. Березина, пос. Керамичный, ул.Комбинатской, ул. Ульяновской) процедура резервирования не является препятствием для погребения вновь умершего даже при наличии излишествующей площади. Захоронение будет произведено в любом случае, однако родственники умершего при оформлении документов должны будут узаконить участок. Это значит, что им придется принять решение, как поступить с лишней площадью в дальнейшем – привести участок в соответствие, т.е. убрать излишне захваченную площадь или оплатить ее (осуществить административную процедуру 2.37(2) – резервирование).

Помимо предоставления услуг по захоронению, на постоянной основе государственным предприятием ритуального обслуживания проводится работа по уборке от мусора территории девяти кладбищ, находящихся на обслуживании предприятия, а также прилегающей к ним территории. К ним относятся кладбища по ул. Минской, пос. Труд, пос. Березина, пос. Керамичный, ул. Комбинатской, ул. Ульяновской, ул. Светлогорской.

По мере необходимости ведутся работы по покосу сорной растительности данных территорий. Производится оборудование площадок для сбора отходов. На постоянной основе организована работа по вывозу мусора с территории кладбищ, а также принимаются меры по своевременной очистке туалетов.

Особая подготовка ведется в период религиозных праздников. Например, к Радунице и Пасхе создаются дополнительные группы работников для более тщательной уборки после растаявшего снега, расчистки дорожек. Мы также оказываем платные услуги по подсыпке могил, покраске оград, прополке, установке памятников и разведению цветников. Предоставляем инвентарь напрокат. В эти дни ведется торговля искусственными цветами.

Государственное предприятие ритуального обслуживания в соответствии с решением Бобруйского горисполкома является специализированным предприятием, которое ведет учет захоронений в электронном и бумажном виде. В связи с этим при желании произвести погребение на кладбищах г. Бобруйска обращение на предприятие является обязательным для осуществления бесплатной административной процедуры 2.37 – предоставление и регистрация земельного участка.

Такие меры необходимы для соблюдения порядка и своевременного общегосударственного учета всех произведенных на кладбищах г. Бобруйска захоронений.