О фактах необоснованного увольнения можно сообщить на «Горячую линию КГК» с 15 по 19 июня

С 15 по 19 июня (понедельник-пятница) КГК Могилевской области организует «горячую линию» с населением по выявлению фактов необоснованного (незаконного) увольнения нанимателями работников.

С 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов можно будет сообщить специалистам Комитета информацию о случаях увольнения (либо принуждении к увольнению) в период с 1 марта текущего года по настоящее время.

Телефоны в Могилеве (8-0222) 62-47-75 и 62-48-97.