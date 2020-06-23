Новый вид светодиодных фар начали выпускать на заводе «Зенит» в Могилеве

Новый вид автомобильных светодиодных фар начали выпускать на заводе «Зенит» в Могилеве. Об этом рассказал заместитель главного конструктора Сергей Игнатов.

«Мы наладили выпуск нового вида автомобильных внедорожных светодиодных фар. Они представлены в двух видах: для ближнего и дальнего света. Осветительные приборы предназначены для использования вне благоустроенных дорог: такие фары можно устанавливать на джипах. Их будет удобно использовать охотникам и работникам лесного хозяйства», - отметил заместитель главного конструктора.

Новые фары внешне очень похожи - отличаются только оптикой. Дальний свет обеспечивает освещение до 200 м, а ближний свет - до 76 м. При этом потребляемая мощность составляет всего 20Вт. «Назначение у них разное: дальний свет будет удобно использовать, например, для охоты. Фары ближнего света больше подойдут для отдыха - когда необходимо хорошо осветить ближайшую территорию», - отметил Сергей Игнатов.

Кроме автомобилей, новые осветительные приборы можно устанавливать и на катерах - технические характеристики позволяют работать в сложных условиях, на технике с различным бортовым питанием.

«Фары изготавливаются на основе уже имеющихся технологий - продукции, которую мы разрабатываем и производим для многих ведущих предприятий, в том числе ОАО «БЕЛАЗ». На их машинах установлены подобные фары. И они хорошо зарекомендовали себя в работе. Корпус новой продукции устойчив к ударам и вибрациям. Не боятся они и плохой погоды, могут длительное время находиться в воде. Встроена защита от скачков и перепадов напряжения. Особое внимание уделяем качеству света», - рассказал Сергей Игнатов.

рямые конкуренты для нового могилевского продукта - известные европейские производители. Однако, как отметили специалисты, такие фары немецкого, австрийского и финского производства достаточно дорогие. Производят подобные осветительные приборы и в Юго-Восточной Азия, но есть вопросы к качеству. Это и послужило поводом для создания качественной и надежной отечественной продукции.

ОАО «Зенит» входит в состав холдинга ОАО «Могилевлифтмаш». Основной вид продукции - лифтовое оборудование. Кроме того, здесь производят разнообразную светодиодную технику: от специализированных осветительных приборов до уличного освещения.