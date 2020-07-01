Новые модели шин радиальной конструкции готовится поставить на серийное производство бобруйская «Белшина»

«Белшина» реализует инвестиционный проект по производству цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов, предназначенных для эксплуатации на шарнирно-сочлененных самосвалах, погрузчиках и бульдозерах.

Уже в текущем году, сообщили на предприятии, к постановке на серийное производство запланированы модели шин под брендом Forcerra Industry типоразмеров: 18.00R25, 17.5R25, 20.5R25, 23.5R25. Новые изделия отличаются современным рисунком протектора, повышенными, по сравнению с шинами диагональной конструкции, техническими характеристиками, индексами грузоподъемности и скорости, а также более высокой экономичностью.

В частности, испытания радиальных шин 18.00R25 модели BEL-183 в витебском ОАО «Доломит» показали, что износостойкость их протектора выше, чем у диагональных шин в среднем в 2,2- 2,4 раза. Положительные отзывы получены и о качестве, а также ходимости новых шин.