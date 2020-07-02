Новой школе в 7-м микрорайоне быть! Об этом распорядился Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».

Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Есть в документе и пункт, касающийся Бобруйска: строительство новой школы с бассейном в активно развивающемся 7-м микрорайоне. Строительство детского сада здесь уже идет, а вопрос о необходимости появления в этом самом молодом микрорайоне города школы уже поднимался жителями. Эту тему затронула, например, работница ОАО "Славянка" во время визита Главы государства на предприятие. Пожелание было услышано.