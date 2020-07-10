Новое производство кондитерских изделий организуют в филиале ОАО «Красный пищевик» в Славгороде в 2021 году

Новое производство кондитерских изделий на основе отечественного биологически ценного растительного сырья организуют в филиале ОАО «Красный пищевик» в Славгороде в 2021 году. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения филиала.

Проект направлен на создание новой для страны продукции: желе с использованием модифицированных крахмалов и нескольких видов мармелада – диабетического, с витаминами, а также для питания при интенсивных физических нагрузках. Для изготовления оригинальных кондитерских изделий планируется использовать исключительно местное сырье – яблоки, груши, ягоды и мед с собственной пасеки фабрики.

С вводом нового технологического оборудования на предприятии планируют значительно расширить ассортимент и экспортировать на рынки стран Евросоюза, Азии и КНР не менее 40% изготовленной продукции, организовать не менее 100 новых рабочих мест.

«Реализация инновационного проекта в Славгороде по созданию высокотехнологичного современного производства пищевых продуктов позволит нарастить экспорт и расширить географию поставок «Красного пищевика», а также создать новые точки роста для развития экономики города и региона в целом», – подчеркнул Александр Шумилин.

Напомним, что проект «Славгород» полностью вписывается в Указ Президента от 8 июня 2015 года №235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», а географическое расположение нового предприятия позволит воспользоваться значительными преференциями со стороны государства, в том числе и по налогообложению. Визит Александра Шумилина в Славгород говорит о том, что инициатива «Красного пищевика» полностью поддерживается государством в части внедрения инноваций в производство кондитерских изделий. Вместе с ним в Славгород прибыл и директор ОАО «Красный пищевик», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский. Сопровождал гостей председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта.

Делегация посетила предприятие и побеседовала с коллективом. Александр Шумилин поделился с присутствующими своими мыслями относительно этого инвестпроекта: рассказывая о важности инноваций и технологий во всех сферах нашей жизни, таких, как медицина, строительство, автомобилестроение, наука, особенно Александр Геннадьевич выделил сельское хозяйство, без которого невозможно развитие ни одного государства. Также председателю Государственного комитета по науке и технологиям рассказали о планах на ближайшее время: закупке собственной пасеки и розливе 300 тонн меда в год, высочайшем контроле качества на всех этапах производства и трудоустройстве жителей Славгорода на предприятие.

– Каждый день на стройке трудятся 20-25 человек из Бобруйска и 6-7 местных строителей по договору подряда – сейчас ремонтируется помещение для линии по розливу меда, – рассказал Сергей Анюховский. – Окончание работ по этой линии планируется на сентябрь 2020 года. Очень важно, что проект направлен, прежде всего, на развитие региона: неслучайно из почти сотни планируемых для трудоустройства рабочих большинство – жители Славгорода.

zefir.by