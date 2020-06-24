Новая ярмарка местных инициатив для микрорегионов пройдет в онлайн формате

26 июня 2020 года состоится ярмарка «Местные инициативы для микрорегионов развития»в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», финансируемого Европейским Союзом. Об этом сообщили в Международном фонде развития сельских территорий.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация затронула и проектную деятельность на территории Могилевской области. В этом году подготовка и проведение Ярмарки приобретет новый формат. Мероприятие пройдет в форме конференции посредством использования информационной платформы ZOOM, предназначенной для коммуникации в онлайн режиме.

Как и в предыдущем году, уже начиная с марта 2020 года стартовал конкурс«Местные инициативы для микрорегионов развития», который прошел в два этапа. На конкурс подали заявки 5 пилотных регионов Могилевской области, в которых они представили свои микрорегионы развития и местные инициативы.

Презентация местных инициатив и объявление грантополучателей произойдет на ярмарке. Средняя сумма грантовой поддержки составляет 5 000 евро, которые согласно результатам конкурса пойдут на финансирование 6-и местных инициатив-победителей.

Дополнительным мероприятием ярмарки, стимулирующим ознакомление общественности и ее участников с представленными инициативами станет «Первенство за приз зрительских симпатий». Участие в первенстве даст возможность общественности 5 пилотных регионов Могилевской области самостоятельно выбрать лучшую инициативу.

На ярмарке, помимо презентации местных инициатив, планируется проведение мастерских по разработке будущих региональных инициатив. Предварительно, мастерские затронут следующие тематики: сельский туристический бизнес, ITи сельское предпринимательство, зеленая экономика сада, циркулярная экономика и бизнес, ремесленничество и электронная кооперация. Модераторами круглых столов выступят местные помощники проекта, лидеры инициативных групп, сотрудники НКО, являющиеся экспертами по данным направлениям.

Для участия в мероприятии требуется регистрация по ссылке либо на сайте localproject.by. Там же будет проходить голосование.

Проект «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области» (NEAR-TS/2017/391-411) финансируется Европейским союзом и реализуется Славгородским совместно с Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским районными исполнительными комитетами и Международным фондом развития сельских территорий.