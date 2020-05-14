Ночь музеев пройдет онлайн в Бобруйске 16 мая

Ежегодная международная акция «Ночь музеев» в Бобруйском краеведческом музее в этот раз пройдет в онлайн-формате.

Акция стартует 16 мая. В рамках акции запланировано проведение познавательно-развлекательных мероприятий в онлайн-режиме. С 16:00 зрителей YouTube-канала музея ждет онлайн-презентация раритета X века из фондов музея – княжеского шлема. А также на YouTube-канале музея будет демонстрироваться ретроспективный видеообзор «Музейный пазл». Здесь будут представлены наиболее яркие моменты акций «Ночь музеев», проведённых музеем в прежние годы. Впервые будет предоставлена возможность стать онлайн-посетителями Бобруйского краеведческого музея. Не упустите её. Подробную информацию ищите на официальном сайте музея www.bobrkrai.museum.by.