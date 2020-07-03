Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси — Лукашенко

Мощь и силу государства определяет народ - своим трудом, единством и преданностью родной земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения цветов на площади Победы по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вместе строим наше независимое государство. Мы гордимся своей историей и бережем память о героическом прошлом. Беларусь - миролюбивое государство и всегда будет таковым. Мы выступаем за диалог стран и народов, за взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что современный мир становится все сложнее и опаснее, и сегодня многие задаются вопросом: что будет завтра? "Ответ прост. Наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которая сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбу своего народа на этой земле. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ - своим трудом, единством и преданностью родной земле", - подчеркнул Президент.