Нидерландской, российской и французской вакцинами против гриппа будут прививать осенью в Могилевской области

В Могилевской области началась подготовка к кампании иммунизации против гриппа. По информации Могилевской «Фармации» для организации платной вакцинации против гриппа планируется закупка вакцин «Гриппол Плюс» (Россия), «Ваксигрип Тетра» (Франция) и «Инфлювак» (Нидерланды).

- Это ежегодная плановая комплексная работа, проводимая медицинскими работниками в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и руководителями предприятий и организаций, основной целью которой является обеспечение эпидемиологического благополучия населения области по заболеваемости гриппом, - говорит заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Алла Булай. - Более того в предстоящем эпидемическом сезоне вакцинация против гриппа особенно актуальна в связи с осложнением эпидемической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, также как и вирус гриппа, поражающей органы дыхания и вызывающей тяжелые осложнения.

При анализе эффективности проведенной в прошлом году вакцинации отмечено, что заболеваемость ОРИ и гриппом среди привитых детей, посещающих организованные коллективы в 4,5 раза ниже, чем среди не привитых, а среди организованных коллективов взрослых - меньше в 6,5 раз. Проведенная вакцинация позволила предупредить около 260 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, в том числе 31,5% случаев среди работающего населения. Экономический эффект применения противогриппозных вакцин более чем 65 раз превышает затраты на вакцинацию.

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