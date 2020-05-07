Не ради галочки. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны навестили ветерана
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Помощь ветеранам – дело благородное. В этом не сомневаются сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны. И не устают подкреплять эту непреложную истину добрыми делами. Вот и сегодня, в преддверии праздника, они проведали бывшего начальника Бобруйского отдела вневедомственной охраны при Бобруйском ГОВД, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, ветерана органов внутренних дел майора милиции в отставке Тимофея Федоровича Кукотина. Который, к слову, в июне готовится отметить свой 101-й День рождения.
Подарки и сувениры, самые теплые и искренние слова поздравлений принимал Тимофей Федорович в этот день от начальника отдела Сергея Борисевича, заместителя начальника Владимира Грищенко, инспектора группы кадров Тараса Морозова. Подготовили для ветерана и особый подарок – сотрудники Могилевского областного управления Департамента охраны смонтировали небольшой фильм, в кадрах которого появляется и Тимофей Федорович. А потом был душевный разговор за чашечкой чая и воспоминания… Чувствовались в них и нотки грусти, не без этого, но больше радостных мотив было в них. Ведь пусть и пришлось пройти суровые испытания войны, результат остается незыблемым – победа и возможность жить под мирным небом.
Тимофей Федорович от всего сердца поблагодарил гостей за внимание и чуткость, сувениры и пожелания. Но и на этом сюрпризы не закончились. Сотрудники отдела обновили и преобразили скамейку во дворе ветерана, покрасили ее и установили кованую фигуру совы – символа Департамента охраны.
С наступающим Вас праздником, уважаемый Тимофей Федорович! Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!
Фото предоставлены Бобруйским ОДО
Кукотин Тимофей Федорович родился 17 июня 1919 года в ст.Кантимировка Воронежской области РСФСР в семье служащего.
5 октября 1939 года был призван на военную службу в пограничные войска МВД БССР. Службу проходил в 16-ом пограничном отряде г.Бреста.
В мае 1940 году направлен в школу подготовки младшего начальствующего состава г.Гродно, где и застал начало Великой Отечественной войны. Принимал участие в обороне г.Гродно от фашистских захватчиков.
В октябре 1942 году, после прохождения государственной проверки, был назначен на должность старшего инспектора по учету и кадрам лагеря интернированных № 248 г.Новомосковска МВД СССР, где проработал до августа 1944 года.
В 1944 году в числе 70 сотрудников был направлен в г.Бобруйск для организации лагеря военнопленных. С 1 августа 1944 года по октябрь 1949 года проходил службу в лагере для военнопленных № 56 г.Бобруйска МВД СССР.
С октября 1949 года по июнь 1963 года проходил службу в детской колонии г.Бобруйска МВД БССР на должностях старшего инспектора по учету и кадрам, воспитателя, начальника хозяйственной части.
С июня 1963 года по октябрь 1966 года проходил службу в должности командира взвода дивизиона городского отдела милиции г.Бобруйска.
В октябре 1966 года начал службу в отделе вневедомственной охраны при Бобруйском городском отделе внутренних дел в должности заместителя начальника отдела.
С сентября 1969 года по май 1976 года возглавлял отдел вневедомственной охраны при Бобруйском ГОВД.
В мае 1976 года уволен из органов МВД БССР в звании «майор милиции».
Является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда Республики Беларусь.
За весь период службы Тимофей Федорович имеет более 15 государственных наград за безупречную службу и выслугу лет, а также более 50 поощрений.