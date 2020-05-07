Не ради галочки. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны навестили ветерана

Кукотин Тимофей Федорович родился 17 июня 1919 года в ст.Кантимировка Воронежской области РСФСР в семье служащего.

5 октября 1939 года был призван на военную службу в пограничные войска МВД БССР. Службу проходил в 16-ом пограничном отряде г.Бреста.

В мае 1940 году направлен в школу подготовки младшего начальствующего состава г.Гродно, где и застал начало Великой Отечественной войны. Принимал участие в обороне г.Гродно от фашистских захватчиков.

В октябре 1942 году, после прохождения государственной проверки, был назначен на должность старшего инспектора по учету и кадрам лагеря интернированных № 248 г.Новомосковска МВД СССР, где проработал до августа 1944 года.

В 1944 году в числе 70 сотрудников был направлен в г.Бобруйск для организации лагеря военнопленных. С 1 августа 1944 года по октябрь 1949 года проходил службу в лагере для военнопленных № 56 г.Бобруйска МВД СССР.

С октября 1949 года по июнь 1963 года проходил службу в детской колонии г.Бобруйска МВД БССР на должностях старшего инспектора по учету и кадрам, воспитателя, начальника хозяйственной части.

С июня 1963 года по октябрь 1966 года проходил службу в должности командира взвода дивизиона городского отдела милиции г.Бобруйска.

В октябре 1966 года начал службу в отделе вневедомственной охраны при Бобруйском городском отделе внутренних дел в должности заместителя начальника отдела.

С сентября 1969 года по май 1976 года возглавлял отдел вневедомственной охраны при Бобруйском ГОВД.

В мае 1976 года уволен из органов МВД БССР в звании «майор милиции».

Является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда Республики Беларусь.

За весь период службы Тимофей Федорович имеет более 15 государственных наград за безупречную службу и выслугу лет, а также более 50 поощрений.