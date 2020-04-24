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Не допустить пожар в лесу!

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Не допустить пожар в лесу!

В Беларуси, из-за очень сухой весны уже начался пожароопасный сезон. Особенно осторожным следует быть с огнем в лесу. Длительное отсутствие осадков, сильный ветер способствуют быстрому распространению огня. В ряде регионов уже введены запреты на посещение лесов. Не следует забывать о мерах осторожности там, где запретов еще нет.

Соблюдайте эти нехитрые правила в лесу. Этим вы не дадите шансов возникнуть пожару.

  • Не разводите костры при сильном ветре.
  • Не разводите костры на захламленном месте, в сухой траве, на сухой моховой подушке.
  • При ветре загородите костер от ветра преградами.
  • Не разводите большой огонь среди близко расположенных кустарников, под кронами деревьев.
  • Делайте костры небольшими, не растягивайте его по площади.
  • Не используйте в качестве топлива породы деревьев, дающие при сгорании много искр. Смешивайте в костре эти породы деревьев с другими, не дающими много искр.
  • Не оставляйте костры без присмотра.
  • Не бросайте сигареты, окурки, спички, не убедившись, что они надежно потушены.
  • Уходя от костра совсем, тщательно погасите его. Залейте крупные головешки по отдельности. Костер с остатками золы залейте дополнительно. Если воды недостаточно, закопайте костер землей, полейте сверху водой, окопайте кострище канавкой.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г.Бобруйск, ул. Береговая, 49а, тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.

 

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